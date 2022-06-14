Александр Роднянский отказался от производства кино в России

Продюсер Александр Роднинский в личном Telegram-канале заявил об отказе от рабочей деятельности в России и акцентировал внимание на том, что не будет заниматься сериалами и кинолентами на русском языке.
Медиаменеджер сообщил о планах, связанных с Украиной. По словам Роднянского, в данный момент его посещают мысли о проекте, который «значимо расширит возможности украинских кинематографистов, режиссеров, авторов и продюсеров». Продюсер убежден – это поможет украинцам интегрироваться в международный кинематограф.
«Не стоит присылать мне идеи российских фильмов и сериалов. Я их не произвожу. Моя компания в России закрыта», – отметил Роднинский в Telegram-канале.
Режиссер также подтвердил, что ежегодный фестиваль «Кинотавр» не состоится из-за обострения общественно-политической ситуации. По мнению Роднянского, проводить праздничные мероприятия в нынешней обстановке неуместно.
Напомним, Александр Роднянский – медиаменеджер и продюсер, состоит в топ-500 наиболее авторитетных людей в мировой киноиндустрии по версии журнала Variety.