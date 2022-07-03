Александр Мясников посоветовал отказаться от употребления аптечных витаминов

«Витамин А способствует остеопорозу и в больших дозах может вызвать повреждение плода у беременных. Витамин С может приводить к камням в почках, избыток витамина D — к неврологическим проявлениям. Два витамина, доказано, могут увеличивать смертность: это витамин Е и бета-каротин», — пояснил Мясников в своем Telegram-канале.