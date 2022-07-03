Александр Мясников посоветовал отказаться от употребления аптечных витаминов

Употребление ряда витаминов может навредить здоровью организма, поэтому людям без каких-либо недугов от них стоит отказаться, заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Многие люди пытаются предотвратить развитие определенных заболеваний, назначая себе аптечные витамины. Однако такие лекарства только вредят организму здорового человека.
«Витамин А способствует остеопорозу и в больших дозах может вызвать повреждение плода у беременных. Витамин С может приводить к камням в почках, избыток витамина D — к неврологическим проявлениям. Два витамина, доказано, могут увеличивать смертность: это витамин Е и бета-каротин», — пояснил Мясников в своем Telegram-канале.
Врач посоветовал придерживаться правильного питания и получать все необходимые витамины из продуктов. Накануне он ответил на самые спорные вопросы о здоровом завтраке и посоветовал есть по утрам овсяную кашу без добавок.