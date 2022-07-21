Александр Молочников ответил на обвинение со стороны депутатов в пропаганде ЛГБТ: “Ни в одном спектакле “Гоголь-центра” не было лесбиянок”

Александр Молочников

Актер Александр Молочников опубликовал в инстаграме* пост, в котором прокомментировал обвинения со стороны чиновников в пропаганде нетрадиционных отношений, которые они выдвинули против театров, в частности, “Гоголь-центра”.

Ах, эти депутатки… Дерзкие чертовки, жгучие плутовки, которым геи так мешают жить. Вот депутатка О. вещает: “Наши театры за счет бюджета пропагандировали нетрадиционные сексуальные отношения. Вы же не станете отрицать, что это было в “Гоголь-центре”… Когда по сцене бегают голые лесбиянки, занимаясь любовью на сцене, — это как раз и нужно запрещать”.

А мне интересно: куда они, бедняжки, будут ходить теперь по вечерам? Ходили-то они к нам. Я их видел и на своих спектаклях, и в “Гоголь-центре”, потому что там играли их любимые артисты. И смеялись депутатки, потому что было им смешно, плакали, когда было грустно, хлопали, когда были поклоны, а теперь вот так поработали, что всех прогнали и закрыли. Куда ходить теперь будете, девушки-красавицы?

Я был почти на всех спектаклях “Гоголь-центра”, к удивлению, ни в одном не было лесбиянок. Ну и “бегать, занимаясь при этом любовью” удавалось, кажется, только самой депутатке О.,

— написал Молочников.

К дискуссии подключился Максим Виторган:

Да брось, не ходили они никуда. И не будут. За них Певцов один отдувается. Их всех скопом сыграла Ауг в “Интимных местах”.



Максим Виторган

Неправда! У нас даже Нарышкин был на 19.14, потому и нервничал так давеча!

— ответил ему Александр.

Чертовки как раз и борются с тем, чтобы к ним приписывали мужчин, боясь, видимо, конкуренции со стороны геев за внимание. Там у одной из женщин — авторов закона вроде бы сын убийца. Но зато не гей, слава богу — хорошо мальчика воспитала. Мы же все знаем, что половая ориентация зависит именно от воспитания, да?

— высказался Максим.

18 июля депутаты от КПРФ и “Справедливой России” внесли в Госдуму законопроект, приравнивающий “отрицание семейных ценностей и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений” к разжиганию национальной розни и пропаганде порнографии. В пояснительной записке к законопроекту особый акцент сделан на кинопрокате, медиа и интернете.