Александр Лазарев считает Захарову виновной в разрушении «Ленкома»

«У Александры Марковны свой взгляд на происходящее в театре, у меня свой. Мы понимаем, что восстановиться после такой тяжелой утраты непросто, но мы восстанавливаемся, идем той дорогой, которую нам проложил Марк Захаров», — заявил он в разговоре с «МК».