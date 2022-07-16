Александр Лазарев считает Захарову виновной в разрушении «Ленкома»

Актер Александр Лазарев высказался о конфликте в театре «Ленком». Он обвинил в разрушении культурного учреждения артистку Александру Захарову.
Актер заявил, что у Захаровой наступили сложные времена после смерти отца Марка Захарова, который раньше руководил «Ленкомом». На этой почве звезда приступила к разрушению коллектива театра изнутри.
«У Александры Марковны свой взгляд на происходящее в театре, у меня свой. Мы понимаем, что восстановиться после такой тяжелой утраты непросто, но мы восстанавливаемся, идем той дорогой, которую нам проложил Марк Захаров», — заявил он в разговоре с «МК».
Ранее Захарова устроила скандал в «Ленкоме». Она возмутилась, что ее отстранили от ролей из-за несоответствия возрасту.