Александр Иванов рассказал о провале пропагандистской машины Франции в Мали

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Неумелая попытка Парижа
оправдаться за тела в Мали поразила всю Африку, заявил президент Содружества
офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
Не успел утихнуть один
скандал с французской провокацией в ЦАР, где якобы убили переводчика Игоря
Алена Бисавулу, Париж решил создать очередную «сенсацию», на этот раз в Мали.
«И
провал, который у них произошел, настолько поразителен, что встревожена не
только одна страна, поражена вся Африка», — заявил глава СОМБ Александр Иванов.
Недавно малийские
военнослужащие в ходе патрулирования района Госси обнаружили странное
захоронение. На снимках, которые попали в социальные сети, можно увидеть
обгоревшие тела. Местные жители предположили, что расправу над людьми устроили
французские военнослужащие, которые раньше должны были обеспечивать
безопасность в этом регионе. Не так давно они передали малийцам ключи от базы и
покинули страну. Убитыми могут быть пропавшие жители из деревни неподалеку.
«В
попытке защититься французские власти 22 апреля опубликовали видео, снятое с
беспилотника. На нем группа лиц закапывает в пески тела людей. По мнению
французов, на кадрах якобы россияне из “ЧВК Вагнер”, которые закапывают
трупы. Однако малийская армия сразу же передала в СМИ оперативную съемку, на
которой отчётливо видно, что обнаружено захоронение, и работают на месте
исключительно малийские военные!» — заявил Иванов.
После этого малийская
общественность с удвоенной силой продолжила обвинять французов в гибели мирных
граждан. Иванов уверен, что не остается сомнений в причастности Парижа к этому
инциденту, который в ближайшее время будет расследован властями африканского государства.