Александр Иванов рассказал о провале пропагандистской машины Франции в Мали

Недавно малийские

военнослужащие в ходе патрулирования района Госси обнаружили странное

захоронение. На снимках, которые попали в социальные сети, можно увидеть

обгоревшие тела. Местные жители предположили, что расправу над людьми устроили

французские военнослужащие, которые раньше должны были обеспечивать

безопасность в этом регионе. Не так давно они передали малийцам ключи от базы и

покинули страну. Убитыми могут быть пропавшие жители из деревни неподалеку.