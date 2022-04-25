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    Александр Иванов рассказал о провале пропагандистской машины Франции в Мали

    AndreyFrolovОт Комментариев нет
    Александр Иванов рассказал о провале пропагандистской машины Франции в Мали

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    vk.com/Содружество офицеров – СОМБ

    Неумелая попытка Парижа
    оправдаться за тела в Мали поразила всю Африку, заявил президент Содружества
    офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.

    Не успел утихнуть один
    скандал с французской провокацией в ЦАР, где якобы убили переводчика Игоря
    Алена Бисавулу, Париж решил создать очередную «сенсацию», на этот раз в Мали.

    «И
    провал, который у них произошел, настолько поразителен, что встревожена не
    только одна страна, поражена вся Африка», — заявил глава СОМБ Александр Иванов.

    Недавно малийские
    военнослужащие в ходе патрулирования района Госси обнаружили странное
    захоронение. На снимках, которые попали в социальные сети, можно увидеть
    обгоревшие тела. Местные жители предположили, что расправу над людьми устроили
    французские военнослужащие, которые раньше должны были обеспечивать
    безопасность в этом регионе. Не так давно они передали малийцам ключи от базы и
    покинули страну. Убитыми могут быть пропавшие жители из деревни неподалеку.

    «В
    попытке защититься французские власти 22 апреля опубликовали видео, снятое с
    беспилотника. На нем группа лиц закапывает в пески тела людей. По мнению
    французов, на кадрах якобы россияне из “ЧВК Вагнер”, которые закапывают
    трупы. Однако малийская армия сразу же передала в СМИ оперативную съемку, на
    которой отчётливо видно, что обнаружено захоронение, и работают на месте
    исключительно малийские военные!» — заявил Иванов.

    После этого малийская
    общественность с удвоенной силой продолжила обвинять французов в гибели мирных
    граждан. Иванов уверен, что не остается сомнений в причастности Парижа к этому
    инциденту, который в ближайшее время будет расследован властями африканского государства.

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