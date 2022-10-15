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Александр Гуревич ушел из программы «Сто к одному» из-за личных убеждений

Александр Гуревич ушел из программы «Сто к одному» из-за личных убеждений
Global Look Press | Максим Бурлак / Russian Look

Александр Гуревич больше не будет вести программу «Сто к одному». Ведущий покинул проект из-за личных убеждений.

Гуревич высказался о своем отношении к происходящему в мире, после чего решил уволиться. Он отдал программе более двадцати лет. По словам ведущего, он не считает правильным развлекать людей в такое время.

«Считаю для себя совершенно невозможным веселиться и шутить. Полагаю, и среди гостей нашей передачи, участников игр есть те, кто сегодня чувствовал бы себя иначе», — заявил ведущий.

Помимо «Сто к одному» Александр Гуревич вел проект «Устами младенца». Из-за низких рейтингов его убрали из эфирной сетки. Сейчас место Гуревича в проекте занял продюсер сериала «Бригада» Александр Акопов.

гуревич сто к одному устами младенца
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