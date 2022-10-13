Александр Градский при жизни скрыл могилы своих родственников за высоким забором

По словам Градской, покойный наставник шоу «Голос» скрывал от нее месторасположение могилы ее отца, но о причинах такого поведения она не знает. В беседе с kp.ru женщина также рассказала, что благодаря программе «Судьба человека» смогла найти захоронение родственников, которое ее брат окружил высоким забором.