Новости06

Александр Градский при жизни скрыл могилы своих родственников за высоким забором

Александр Градский при жизни скрыл могилы своих родственников за высоким забором
Global Look Press | Анатолий Ломохов

Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья рассказала, как знаменитый брат лгал ей о захоронении родственников.

По словам Градской, покойный наставник шоу «Голос» скрывал от нее месторасположение могилы ее отца, но о причинах такого поведения она не знает. В беседе с kp.ru женщина также рассказала, что благодаря программе «Судьба человека» смогла найти захоронение родственников, которое ее брат окружил высоким забором.

«Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой! Пройти невозможно, не перелазить же? Но главное, что и от кого скрывал мой брат?!» — задается вопросом двоюродная сестра покойного композитора.

Напомним, после смерти Градского стало известно о сложных взаимоотношениях в семье артиста, а за его наследство судятся дети, обе жены и другие родственники.

градский могила семья
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.