Александр Градский при жизни скрыл могилы своих родственников за высоким забором

Двоюродная сестра композитора Александра Градского Наталья рассказала, как знаменитый брат лгал ей о захоронении родственников.
По словам Градской, покойный наставник шоу «Голос» скрывал от нее месторасположение могилы ее отца, но о причинах такого поведения она не знает. В беседе с kp.ru женщина также рассказала, что благодаря программе «Судьба человека» смогла найти захоронение родственников, которое ее брат окружил высоким забором.
«Я такого на кладбище никогда не видела: кованый забор, калитка с замком. Могила за высокой решеткой! Пройти невозможно, не перелазить же? Но главное, что и от кого скрывал мой брат?!» — задается вопросом двоюродная сестра покойного композитора.
Напомним, после смерти Градского стало известно о сложных взаимоотношениях в семье артиста, а за его наследство судятся дети, обе жены и другие родственники.