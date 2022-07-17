Александр Фадеев раскритиковал Макса Покровского за антироссийскую песню

Музыкальный критик Александр Фадеев обсудил новые скандальные песни лидера группы «Ногу свело!» Макса Покровского.
Покровский выпустил новые треки, один из которых носит гордое название «Украина», а другой — «Поколение Z». Во второй своей композиции певец активно использует нецензурные слова и оскорбляет русский народ.
Фадеев дал интервью изданию SOLENKA.INFO, в котором осудил Покровского за антироссийскую песню. Критик отметил, что музыкант несколько лет живет в США, однако все деньги продолжает зарабатывать именно в России. Это не мешает исполнителю называть россиян в своих песнях язычниками, а Украину считать второй родиной.