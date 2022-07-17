Александр Фадеев раскритиковал Макса Покровского за антироссийскую песню

Фадеев дал интервью изданию SOLENKA.INFO, в котором осудил Покровского за антироссийскую песню. Критик отметил, что музыкант несколько лет живет в США, однако все деньги продолжает зарабатывать именно в России. Это не мешает исполнителю называть россиян в своих песнях язычниками, а Украину считать второй родиной.