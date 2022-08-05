Алехин: зачистка поселка Пески от ВСУ позволит союзным войскам выйти на оперативный простор

ВС РФ выйдут на оперативный простор после полной зачистки населенного пункта Пески от украинской армии, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ не в силах нивелировать преимущество союзных сил в артиллерии и живой силе на Донецком направлении. Он выделил наиболее тяжелую ситуацию в районе населенных пунктов Пески и Авдеевка.
Алехин прокомментировал ситуацию изданию «Украина.ру». По его словам, не стоит буквально воспринимать слова о зачистке поселка на 50-70%, поскольку это могло произойти в рамках разведывательных действий. Он отметил, что это не означает, что населенный пункт полностью перешел под контроль союзных сил.
Также эксперт подчеркнул, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный планирует отступление украинской армии из Донбасса и готовит оборонительные рубежи по линии Днепра.