Алехин: зачистка поселка Пески от ВСУ позволит союзным войскам выйти на оперативный простор

Алехин прокомментировал ситуацию изданию «Украина.ру». По его словам, не стоит буквально воспринимать слова о зачистке поселка на 50-70%, поскольку это могло произойти в рамках разведывательных действий. Он отметил, что это не означает, что населенный пункт полностью перешел под контроль союзных сил.