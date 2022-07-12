Алехин: ВС РФ уничтожили самые боеспособные подразделения украинской армии

Украинская армия с каждым днем становится все слабее и слабее, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.
В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что украинские войска в ходе спецоперации ВС РФ потеряли стратегическую инициативу и устойчивость в обороне. По его словам, исправить ситуацию за счет поставок западного вооружения, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Киеву не удастся.
«Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — заявил Алехин.
Эксперт подчеркнул, что самые боеспособные подразделения ВСУ были ликвидированы российскими войсками. При этом на смену опытным военным пришли необученные бойцы теробороны и мобилизованные украинцы.