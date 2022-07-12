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Алехин: ВС РФ уничтожили самые боеспособные подразделения украинской армии

Алехин: ВС РФ уничтожили самые боеспособные подразделения украинской армии
globallookpress.com/Diego Herrera/Keystone Press Agency

Украинская армия с каждым днем становится все слабее и слабее, заявил военный эксперт Геннадий Алехин.

В интервью изданию «Украина.ру» он объяснил, что украинские войска в ходе спецоперации ВС РФ потеряли стратегическую инициативу и устойчивость в обороне. По его словам, исправить ситуацию за счет поставок западного вооружения, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, Киеву не удастся.

«Да, это в какой-то мере усилит оборону ВСУ, но не сыграет решающую роль», — заявил Алехин.

Эксперт подчеркнул, что самые боеспособные подразделения ВСУ были ликвидированы российскими войсками. При этом на смену опытным военным пришли необученные бойцы теробороны и мобилизованные украинцы.

вс рф ВСУ спецоперация
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