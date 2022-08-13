Алехин рассказал о процветающем воровстве и перепродаже оружия в рядах ВСУ

«Среди вэсэушников есть такое понятие — «сдача в плен с приданым». Известно, что они за определенную сумму денег сдали гаубицы «Цезарь», которые сейчас изучают на заводе в Нижнем Тагиле», — рассказал Алехин «Известиям».