Бойцы украинской армии не получают жалованья и сталкиваются с дефицитом оружия из-за процветающего воровства в рядах ВСУ, заявил военный обозреватель Геннадий Алехин.
По его словам, командование ВСУ разворовывает вооружение и боеприпасы, которое Запад поставляет Киеву. Также солдаты украинских войск часто тайно прихватывают с собой вооружение, поскольку в ВСУ не ведут учет боеприпасов.
«Среди вэсэушников есть такое понятие — «сдача в плен с приданым». Известно, что они за определенную сумму денег сдали гаубицы «Цезарь», которые сейчас изучают на заводе в Нижнем Тагиле», — рассказал Алехин «Известиям».
Он добавил, что украинские военные успешно продают оружие в интернете. Как правило, покупатели находятся в Африке и Южной Америке. Алехин подытожил, что случаями воровства оружия уже заинтересовались в Конгрессе США.