Алехин рассказал о дальнейших действиях ВС РФ на Украине после освобождения Донбасса

После освобождения российской армией Донбасса, ВС РФ продолжат спецоперацию по окончательной денацификации и демилитаризации Украины. Об этом заявил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
В комментарии изданию «Украина.ру» он выразил убежденность, что все поставленные цели и боевые задачи спецоперации будут выполнены в полном объеме. И в первую очередь речь идет о населенных районах на юге и востоке Украины, подчеркнул обозреватель.
«После решения главной задачи по уничтожению боеспособных частей ВСУ и нацбатов в Донбассе будет продолжена операция по окончательной денацификации и демилитаризации Украины», — сказал Алехин.
Алехин уточнил, что рассуждать сейчас о том, где будут дислоцированы российские войска, а в каких районах ВСУ и нацбаты сдадутся в плен — это все равно, что «гадать на кофейной гуще». Украинские националисты осознают, что они не владеют ситуацией, потому что и тактическое преимущество, и стратегическая инициатива на текущий момент у ВС РФ, резюмировал эксперт.