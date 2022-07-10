Алехин рассказал о дальнейших действиях ВС РФ на Украине после освобождения Донбасса

Алехин уточнил, что рассуждать сейчас о том, где будут дислоцированы российские войска, а в каких районах ВСУ и нацбаты сдадутся в плен — это все равно, что «гадать на кофейной гуще». Украинские националисты осознают, что они не владеют ситуацией, потому что и тактическое преимущество, и стратегическая инициатива на текущий момент у ВС РФ, резюмировал эксперт.