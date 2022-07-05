Алехин объяснил, как ВС РФ будут действовать при зачистке укрепрайона ВСУ в Авдеевке

При этом Алехин напомнил, что нынешнее положение у ВСУ очень серьезное из-за больших потерь личного состава и вооружения. Все это благодаря грамотной политике российского командования и эффективным действиям ВС РФ, а также подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР, резюмировал Алехин.