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Алехин объяснил, как ВС РФ будут действовать при зачистке укрепрайона ВСУ в Авдеевке

Алехин объяснил, как ВС РФ будут действовать при зачистке укрепрайона ВСУ в Авдеевке
Федеральное агентство новостей

Несмотря на то, что у ВСУ в Авдеевке сформирован мощный укрепрайон, командование ВС РФ будет решать данную задачу с учетом текущей обстановки. Об этом рассказал военный обозреватель Геннадий Алехин.

В комментарии «Украина.ру» он отметил, что по словам одного ополченца, украинские националисты засели в Авдеевка «как тараканы». Алехин уточнил, что российская армия не станет штурмовать этот район.

«Нет речи о ковровых бомбардировках. Командирам на местах виднее, как выполнять поставленную задачу в районе агломерации Авдеевка — Горловка — Макеевка. Все зависит от конкретной текущей обстановки», — объяснил эксперт.

При этом Алехин напомнил, что нынешнее положение у ВСУ очень серьезное из-за больших потерь личного состава и вооружения. Все это благодаря грамотной политике российского командования и эффективным действиям ВС РФ, а также подразделений Народной милиции ЛНР и ДНР, резюмировал Алехин.

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