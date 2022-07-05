Новости0

Алехин: новая тактика ВС РФ в ходе спецоперации на Украине приносит значительные результаты

Алехин: новая тактика ВС РФ в ходе спецоперации на Украине приносит значительные результаты
Федеральное агентство новостей

Вооруженные силы России добились значительных успехов в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.

В беседе с изданием «Украина.ру» аналитик отметил, что российские войска с успехом применяют новую тактику в ходе боевых действий. В рамках второго этапа спецоперации она принесла заметные плоды, подчеркнул он.

«Никто не отменял задачи минимизировать потери личного состава наших подразделений. Поэтому на первый план выходят артиллерийские дуэли, применение новых образцов вооружения, боевой техники, работа ВКС и беспилотники», — сказал Алехин.

Ранее американские эксперты заявили, что ВС РФ удалось продемонстрировать выдающиеся достижения в ходе спецоперации на Украине, передает Infox.

алехин вс рф спецоперация Украина
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.