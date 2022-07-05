Алехин: новая тактика ВС РФ в ходе спецоперации на Украине приносит значительные результаты

Вооруженные силы России добились значительных успехов в ходе специальной военной операции на Украине, рассказал военный эксперт Геннадий Алехин.
В беседе с изданием «Украина.ру» аналитик отметил, что российские войска с успехом применяют новую тактику в ходе боевых действий. В рамках второго этапа спецоперации она принесла заметные плоды, подчеркнул он.
«Никто не отменял задачи минимизировать потери личного состава наших подразделений. Поэтому на первый план выходят артиллерийские дуэли, применение новых образцов вооружения, боевой техники, работа ВКС и беспилотники», — сказал Алехин.
Ранее американские эксперты заявили, что ВС РФ удалось продемонстрировать выдающиеся достижения в ходе спецоперации на Украине, передает Infox.