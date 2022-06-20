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Албанец на BMW протаранил заграждение возле Ватикана после проповеди папы Франциска

Албанец на BMW протаранил заграждение возле Ватикана после проповеди папы Франциска
Photo by form PxHere

Гражданин Албании, находясь за рулем BMW, протаранил заграждение возле Ватикана и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел спустя какое-то время после проповеди папы римского Франциска на площади Святого Петра, пишет издание Мessaggero.

Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В руках стражей порядка оказался 39-летний мужчина. Нарушитель общественного порядка не спешил сдаваться властям, поэтому поймать его удалось, прострелив колеса автомобиля и усмирив самого дебошира электрошокером. 

Во время погони полицейские и сам албанец получили ранения. Все трое были доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства и детали инцидента. 

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RusNewsToday24
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