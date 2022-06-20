Албанец на BMW протаранил заграждение возле Ватикана после проповеди папы Франциска

Гражданин Албании, находясь за рулем BMW, протаранил заграждение возле Ватикана и попытался скрыться с места происшествия. Инцидент произошел спустя какое-то время после проповеди папы римского Франциска на площади Святого Петра, пишет издание Мessaggero.
Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника. В руках стражей порядка оказался 39-летний мужчина. Нарушитель общественного порядка не спешил сдаваться властям, поэтому поймать его удалось, прострелив колеса автомобиля и усмирив самого дебошира электрошокером.
Во время погони полицейские и сам албанец получили ранения. Все трое были доставлены в больницу. Устанавливаются обстоятельства и детали инцидента.