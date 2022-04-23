Алан Бадоев высказался о запрете на въезд в Россию

«Я один из тех людей, который делал все, чтобы размыть границы между Украиной и Россией. Это было бессознательно. Мы с Максом размывали границы между странами нашим творчеством. Наверно, я был одним из тех, кто демонстрировал дружбу народов и помогал создать общую творческую подушку», — цитирует Бадоева «СтарХит».