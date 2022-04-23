Алан Бадоев высказался о запрете на въезд в Россию

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Клипмейкер Алан Бадоев попал в список артистов, которым запрещен въезд на территорию России. Оценивая сложившуюся ситуацию, он заявил, что его работа была направлена на сближение украинцев и россиян.
Бадоев получил широкую узнаваемость благодаря сотрудничеству с популярными артистами. Среди них числится певец Макс Барских, который не перестает оскорблять Россию после начала специальной операции на Украине.
Как оказалось, аналогичной позиции придерживается сам клипмейкер. В связи с этим, они оба попали в черный список РФ.
«Я один из тех людей, который делал все, чтобы размыть границы между Украиной и Россией. Это было бессознательно. Мы с Максом размывали границы между странами нашим творчеством. Наверно, я был одним из тех, кто демонстрировал дружбу народов и помогал создать общую творческую подушку», — цитирует Бадоева «СтарХит».
Ранее СМИ опубликовали список украинских артистов, которые не смогут побывать на российской территории до 2072 года. В их числе оказались блогер Антон Птушкин, певица Светлана Лобода и многие другие.