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Al Quds Al Arabi: провальный визит Байдена на Ближний Восток стал крахом дипломатии США

Al Quds Al Arabi: провальный визит Байдена на Ближний Восток стал крахом дипломатии США
globallookpress.com/Saudi Press Agency/XinHua

Провальный визит американского президента Джо Байдена на Ближний Восток стал демонстрацией потери дипломатических способностей США. Таким мнением поделился автор издания Al Quds Al Arabi Ибрагим Навара.

По словам журналиста, главе Белого дома так и не удалось восстановить былое влияние Вашингтона в регионе после бегства из Афганистана.

«Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России», — указано в статье.

Ранее о безрезультатной поездке Байдена писала журналистка The Wall Street Journal Карен Эллиотт Хаус. Подробности передает издание RT.

америка Байден ближний восток
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