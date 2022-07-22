Al Quds Al Arabi: провальный визит Байдена на Ближний Восток стал крахом дипломатии США

«Американский лидер также потерпел неудачу в попытке продвижения военной коалиции под руководством США и не смог получить обещание Саудовской Аравии и других членов ОПЕК об увеличении добычи нефти для замедления роста цен, вызванного санкциями западных стран против России», — указано в статье.