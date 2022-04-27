Аль Пачино отметил 82-летие в компании Нур Альфаллы на фоне слухов об их романе

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Нур Альфалла

Некоторое время назад в сети появились слухи, что у Аль Пачино роман с 28-летней Нур Альфаллой, которая работает продюсером в кино. Теперь обсуждать знаменитостей будут еще активнее, ведь голливудский актер отметил свое 82-летие именно в компании Нур. Вместе с друзьями они были замечены в итальянском ресторане “Джонс” в Западном Голливуде, штат Калифорния.

Вместе на кадры папарацци Аль Пачино и Нур не попали, очевидцы, на которых ссылаются западные репортеры, утверждают, что пара вела себя в ресторане весьма непринужденно, а Нур в какой-то момент даже сидела у актера на коленях.

Кроме того, они приехали и уехали на одной машине, а затем репортеры видели, как рано утром Нур покидает особняк актера.

Аль Пачино

Нур Альфалла

Ранее Нур встречалась с рок-музыкантом Миком Джаггером (ей на тот момент было 22 года, ему — 74 года). Нур также приписывали отношения с 91-летним Клинтом Иствудом, хотя она и заявляла, что они просто дружили. В 2018 году у Нур был роман с миллиардером-филантропом Николасом Берггрюеном, которому сейчас 60 лет.

В основном она встречается с очень богатыми пожилыми мужчинами,

— говорил о Нур инсайдер.

В комментарии для издания Page Six он также добавил, что разница в возрасте между Пачино и Нур “не кажется проблемой” для пары, несмотря на то, что актер “старше отца Нур”.

Сама Нур после расставания с Миком Джаггером отмечала, что для нее существенная разница в возрасте не имеет значения:

Сердце не видит, оно только чувствует. Это были мои первые серьезные отношения, но это было счастливое время для меня.

Слухи о своем романе с Аль Пачино она пока не комментировала.

Между тем, последние серьезные отношения у Пачино были с израильской актрисой Мейталь Дохан, они расстались, когда Мейтал было 40 лет, а Пачино 79. У актера также есть трое детей от разных отношений.

У Нур есть кувейтские корни, она выросла в престижном районе Беверли-Хиллз и училась в Школе кино и телевидения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.