Al Jazeera: ВС России метко уничтожают американское вооружение по всей линии фронта

Превосходство России в дальнобойной артиллерии отмечают многие мировые эксперты. США отправили на Украину только 12 систем HIMARS, при этом как как минимум три из них уже удалось уничтожить, сообщает телеканал Al Jazeera.
По данным СМИ, две системы были ликвидированы в районе селения Малотарановка в ДНР, а еще одна — районе Красноармейска. Также успешно ВС России уничтожают и американские гаубицы М777.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Самир Пури заявил, что поставок западного вооружения Киеву недостаточно для того, чтобы переломить ход боевых действий.
Пури отметил, что для того, чтобы все поставленное на Украину вооружение могло быть введено в эксплуатацию, необходимо долгое время. Именно поэтому не приходится даже и говорить о каком-либо «контрнаступлении» со стороны ВСУ, заключил эксперт.
Напомним, с 24 февраля Россия проводит на Украине спецоперацию. Власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью из-за эскалации конфликта в Донбассе – ВСУ стали наращивать военное присутствие в регионе и были нацелены на силовое решение многолетнего противостояния. Президент Владимир Путин отмечал, что спецоперация на Украине стала для России вынужденным шагом.