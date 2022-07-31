Al Jazeera: ВС России метко уничтожают американское вооружение по всей линии фронта

Пури отметил, что для того, чтобы все поставленное на Украину вооружение могло быть введено в эксплуатацию, необходимо долгое время. Именно поэтому не приходится даже и говорить о каком-либо «контрнаступлении» со стороны ВСУ, заключил эксперт.