Aktualne: ряд стран не допустят вступления Украины в Евросоюз

Так, речь идет о Швеции, Португалии, Нидерландах и Венгрии. Все они скептически относятся к наделению Украины статусом кандидата. В статье также приводятся слова премьер-министра Португалии Анонио Коста. Ранее он призвал не давать Киеву напрасных надежд, которые приведут к «горьким разочарованиям».