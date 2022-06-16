Aktualne: ряд стран не допустят вступления Украины в Евросоюз

Украина сможет получить статус кандидата на вступление в Евросоюз лишь при единогласном решении всех стран-участниц. Однако ряд государств выступят против присоединения Киева к организации, пишет издание Aktualne.
Так, речь идет о Швеции, Португалии, Нидерландах и Венгрии. Все они скептически относятся к наделению Украины статусом кандидата. В статье также приводятся слова премьер-министра Португалии Анонио Коста. Ранее он призвал не давать Киеву напрасных надежд, которые приведут к «горьким разочарованиям».
Швеция и Нидерланды тем временем считают, что вступление Киева сулит Евросоюзу «обогащение» миллионами бедных резидентов с разрушенной экономикой. Также страны отмечают, что Украина имеет большую численность населения, что гарантирует ей пятое место в Совете ЕС по голосам.