Актрисы Алена Бабенко и Олеся Судзиловская вышли из тени в компании своих мужей

Бабенко и Судзиловская схожи с героиней фильма в том, что не очень любят становиться объектами для назойливых журналистов. Однако в этом раз они с удовольствием позировали репортерам вместе со своими вторыми половинками. Алена Бабенко посетила премьеру фильма вместе с мужем Эдуардом Субочем, а Олесю Судзиловскую сопровождал Сергей Дзебань, пишет «7Дней».