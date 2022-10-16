Актрисы Алена Бабенко и Олеся Судзиловская вышли из тени в компании своих мужей

Актрисы Алена Бабенко и Олеся Судзиловская, которые крайне редко появляются на публике со своими вторыми половинками, были замечены в компании мужей на премьере фильма «Корсаж».
Обе знаменитые артистки приняли участие в съемках исторической драмы Мари Крейцер. Катрина «Корсаж» передает современный взгляд на переходный момент в жизни легендарной императрицы Сисси, которая с возрастом запретила себя фотографировать и в обществе носила густую вуаль.
Бабенко и Судзиловская схожи с героиней фильма в том, что не очень любят становиться объектами для назойливых журналистов. Однако в этом раз они с удовольствием позировали репортерам вместе со своими вторыми половинками. Алена Бабенко посетила премьеру фильма вместе с мужем Эдуардом Субочем, а Олесю Судзиловскую сопровождал Сергей Дзебань, пишет «7Дней».