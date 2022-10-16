Актрису Ирину Голубниченко обнаружили мертвой после трех недель поисков

Актриса театра и кино Ирина Голубниченко была обнаружена мертвой в Кургане спустя несколько недель поисков. Об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
Известно, что актриса покинула дом 23 сентября вечером. К ее поискам приступили спустя три дня.
«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении.
Большую часть своей жизни Голубниченко посвятила работе в театре. На протяжении 30 лет она исполняли роли в спектаклях, наиболее известные из которых «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала и «Стеклянный зверинец».