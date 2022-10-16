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Актрису Ирину Голубниченко обнаружили мертвой после трех недель поисков

Актрису Ирину Голубниченко обнаружили мертвой после трех недель поисков
Курганский театр драмы / kino-teatr.ru

Актриса театра и кино Ирина Голубниченко была обнаружена мертвой в Кургане спустя несколько недель поисков. Об этом сообщается в ориентировке добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что актриса покинула дом 23 сентября вечером. К ее поискам приступили спустя три дня.

«Голубниченко Ирина Георгиевна найдена. Погибла. Сочувствуем родным и близким», — говорится в сообщении.

Большую часть своей жизни Голубниченко посвятила работе в театре. На протяжении 30 лет она исполняли роли в спектаклях, наиболее известные из которых «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала и «Стеклянный зверинец».

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RusNewsToday24
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