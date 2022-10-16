Актрису Ирину Голубниченко обнаружили мертвой после трех недель поисков

Большую часть своей жизни Голубниченко посвятила работе в театре. На протяжении 30 лет она исполняли роли в спектаклях, наиболее известные из которых «Чайка», «Вдовий пароход», «Банкрот», «Свадьба Кречинского», «Пока она умирала и «Стеклянный зверинец».