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    Актрису Будину удивили слова Хаматовой о звании народной артистки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актрису Будину удивили слова Хаматовой о звании народной артистки

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    globallookpress/Pravda Komsomolskaya

    Сыгравшая в «Таежном романе» Ольга Будина высказалась об интервью коллеги Чулпан Хаматовой латвийским СМИ. Актриса была неприятно удивлена ее словами о званиях.

    Перебравшаяся в Латвию Хаматова неоднократно критиковала Россию. Бывшая звезда «Современника» назвала «советским пережитком», «бредятиной» присвоенное ей звание народной артистки РФ.

    Заявления Хаматовой задели Будину. Она не может понять, как можно говорить такое о стране, в которой актриса жила и зарабатывала деньги.

    «Не нужно звание народной артистки… Что это, зачем это, кто вообще этот народ? Ее друг Макаревич, впрочем, уже рассказал нам об этом», — написала актриса в Telegram.

    Ранее Хаматову после слов о званиях осудили в Госдуме. Первый заместитель председателя комитета по культуре Елена Драпеко заявила, что это останется на ее совести.

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