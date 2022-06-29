Актриса Заворотнюк попала в базу должников судебных приставов

Актриса Анастасия Заворотнюк оказалась в базе должников судебных приставов. Артистка попала туда за неуплату налогов.
Журналисты выяснили, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» задолжала 136 тысяч рублей за неуплату налога на профессиональную деятельность. Как сообщает kp.ru, 41 тысячу рублей уже направили в счет погашения долга.
Сейчас Заворотнюк должна Федеральной налоговой службе 95 тысяч. Эта сумма может быть в любой момент изъята с ее карты. Также приставы могут арестовать имущество звезды.
Заворотнюк пропала с поля зрения публики в 2019 году. Сообщается, что у нее диагностировали агрессивную форму рака головного мозга.