Новости0

Актриса Юлия Меньшова назвала одним из самых сложных год после смерти отца

Актриса Юлия Меньшова назвала одним из самых сложных год после смерти отца
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Актриса Юлия Меньшова сделала заявление в день своего рождения. Она призналась, что прошедший год оказался одним из самых тяжелых.

Артистка в июле прошлого года лишилась отца — режиссера Владимира Меньшова. По словам звезды, она тяжело перенесла утрату.

«Этот год жизни был, пожалуй, одним из самых сложных: такого объема событий, чувств, количества работы, перепада эмоций за 365 дней не было никогда», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.

Актриса 28 июля отмечает 53-летие. Звезду с праздником поздравили уже тысячи поклонников в комментариях под записью.

день рождения меньшов меньшова
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Похожие материалы
RusNewsToday24
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.