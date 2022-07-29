Актриса Юлия Меньшова назвала одним из самых сложных год после смерти отца

Актриса Юлия Меньшова сделала заявление в день своего рождения. Она призналась, что прошедший год оказался одним из самых тяжелых.
Артистка в июле прошлого года лишилась отца — режиссера Владимира Меньшова. По словам звезды, она тяжело перенесла утрату.
«Этот год жизни был, пожалуй, одним из самых сложных: такого объема событий, чувств, количества работы, перепада эмоций за 365 дней не было никогда», — написала Меньшова в своем Telegram-канале.
Актриса 28 июля отмечает 53-летие. Звезду с праздником поздравили уже тысячи поклонников в комментариях под записью.