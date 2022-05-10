Актриса Варлей рассказала о съемках с актерами-фронтовиками в «Кавказской пленнице»

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Цирковая артистка, актриса театра и кино Наталья Варлей рассказала, как в процессе съемок легендарного фильма «Кавказская пленница» делила площадку с фронтовиками.
В новом выпуске шоу «Сегодня вечером» на Первом канале 74-летняя заслуженная артистка РСФСР предалась теплым воспоминаниям о прошедшей юности и актерской карьере. На съемках «Кавказской пленницы» знаменитость окружали старшие товарищи, которые успели столкнуться с ужасами и тяготами войны – актеры Владимир Этуш и Юрий Никулин, а также режиссер Леонид Гайдай.
«Вокруг меня были фронтовики, практически никто и никогда не говорил о войне. Они любили петь военные песни, тогда в глаза появлялась такая грусть и память», – сообщила Варлей.
Примечательно, что место ведущего популярного шоу на Первом канале занял артист балета Николай Цискаридзе. Танцор заменил шоумена Максима Галкина, который улетел в Израиль на фоне обострения общественно-политической ситуации.