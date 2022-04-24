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    Актриса Татьяна Лютаева похвасталась способностями пятилетней внучки

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    Актриса Татьяна Лютаева похвасталась способностями пятилетней внучки

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    Anatoly Lomohov/Russian Look

    Актриса Татьяна Лютаева призналась, что ее пятилетняя внучка Ника выучила стихотворение Булата Окуджавы «Молитва». Способностями ребенка артистка похвасталась в социальных сетях.

    Девочка рассказала бабушке и ее поклонникам выученные строчки стихотворения. Пользователи Сети, оценив способности малышки, похвалили ее.

    «Какая умничка, ничего себе»;

    «И это пятилетняя малышка?»;

    «Какая лапочка!» – высказались комментаторы.

    Матерью Ники является актриса Агния Дитковските. Летом 2021 года она связала себя узами брака с предпринимателем Богданом Панченко.  

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