Актриса Татьяна Лютаева похвасталась способностями пятилетней внучки

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Актриса Татьяна Лютаева призналась, что ее пятилетняя внучка Ника выучила стихотворение Булата Окуджавы «Молитва». Способностями ребенка артистка похвасталась в социальных сетях.
Девочка рассказала бабушке и ее поклонникам выученные строчки стихотворения. Пользователи Сети, оценив способности малышки, похвалили ее.
«Какая умничка, ничего себе»;
«И это пятилетняя малышка?»;
«Какая лапочка!» – высказались комментаторы.
Матерью Ники является актриса Агния Дитковските. Летом 2021 года она связала себя узами брака с предпринимателем Богданом Панченко.
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