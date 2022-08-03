Актриса Татьяна Буланова раскритиковала покинувших Россию артистов

Советская и российская эстрадная певица Татьяна Буланова поддержала покинувших Россию артистов. По ее мнению, стране нужно изолироваться от неблагоприятного общества.
По словам порталу BLITZ+, ей больше не интересно творчество звездных недоброжелателей. Она перестала слушать их песни по радио и смотреть юмористические выступления. Это касается как Андрея Макаревича, так и его супруги Аллы Пугачевой.
«Я знаю, что эти артисты тут просто огромные деньги зарабатывают на корпоративах. Ни на концертах, а на корпоративах. Когда по радио их крутят – это мне не понятно. Слушать их не буду», — высказалась Буланова.
Ранее она заявила, что не понимает решение некоторых звезд шоу-бизнеса покинуть Россию. По ее мнению, они поступают «непорядочно».