Актриса Светлана Немоляева рассказала о первой встрече с Олегом Табаковым

«Ко мне

вдруг подбежал второкурсник Олег Табаков, тогда еще никакой

не знаменитый актер, а простой, худенький, вихрастый мальчишка

с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги

про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков.

А ты — я уже знаю — Света Немоляева. Давай познакомимся»»,

— вспомнила слова мэтра актриса.