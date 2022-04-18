Актриса Светлана Немоляева рассказала о первой встрече с Олегом Табаковым

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Звезда фильма «Гараж»
Светлана Немоляева вспомнила, как познакомилась с актером и режиссером Олегом
Табаковым. По словам артистки, в момент их первой встречи великий мэтр еще не
был знаменитым актером.
Немоляева
познакомилась с Табаковым, когда только поступала на учебу. Будущая звезда отечественного
кино подала заявки на все возможные актерские курсы в Москве, кроме ВГИКа.
«В те времена
абитуриенты, жаждущие стать актерами, обычно так и делали. Они толпами
ходили по экзаменам, а институты стонали», — приводит пояснение
артистки «АиФ».
Актриса прошла
два тура в Щепкинское училище, и ей заранее говорили, что возьмут туда. Однако
Немоляева поступала и в Школу-студию МХАТ, где как раз встретила уже учившегося
там Табакова.
«Ко мне
вдруг подбежал второкурсник Олег Табаков, тогда еще никакой
не знаменитый актер, а простой, худенький, вихрастый мальчишка
с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги
про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков.
А ты — я уже знаю — Света Немоляева. Давай познакомимся»»,
— вспомнила слова мэтра актриса.
Немоляева выслушала
его, но все равно пошла в Щепкинское училище, передает Teleprogramma.pro. Завершив обучение, актриса пришла работать в Театр имени Маяковского и осталась
там навсегда.
Напомним,
Светлана Немоляева отмечает юбилей. Звезде отечественного кино исполнилось 85
лет 18 апреля.