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    Актриса Светлана Немоляева рассказала о первой встрече с Олегом Табаковым

    AndreyFrolovОт Комментариев нет1 Минута
    globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

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    globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

    Звезда фильма «Гараж»
    Светлана Немоляева вспомнила, как познакомилась с актером и режиссером Олегом
    Табаковым. По словам артистки, в момент их первой встречи великий мэтр еще не
    был знаменитым актером.

    Немоляева
    познакомилась с Табаковым, когда только поступала на учебу. Будущая звезда отечественного
    кино подала заявки на все возможные актерские курсы в Москве, кроме ВГИКа.

    «В те времена
    абитуриенты, жаждущие стать актерами, обычно так и делали. Они толпами
    ходили по экзаменам, а институты стонали», — приводит пояснение
    артистки «АиФ».

    Актриса прошла
    два тура в Щепкинское училище, и ей заранее говорили, что возьмут туда. Однако
    Немоляева поступала и в Школу-студию МХАТ, где как раз встретила уже учившегося
    там Табакова.

    «Ко мне
    вдруг подбежал второкурсник Олег Табаков, тогда еще никакой
    не знаменитый актер, а простой, худенький, вихрастый мальчишка
    с очками на носу. Он мне сказал: «Я слышал, что педагоги
    про тебя говорили: «Вот эту девочку надо взять». Я — Олег Табаков.
    А ты — я уже знаю — Света Немоляева. Давай познакомимся»»,
    — вспомнила слова мэтра актриса.

    Немоляева выслушала
    его, но все равно пошла в Щепкинское училище, передает Teleprogramma.pro. Завершив обучение, актриса пришла работать в Театр имени Маяковского и осталась
    там навсегда.

    Напомним,
    Светлана Немоляева отмечает юбилей. Звезде отечественного кино исполнилось 85
    лет 18 апреля.

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