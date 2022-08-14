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Актриса Сотникова рассказала, как отбила Кузьмина у Пугачевой

Актриса Сотникова рассказала, как отбила Кузьмина у Пугачевой
Агентство «Москва» / Александр Авилов

Актриса театра и кино Вера Сотникова закрутила страстный роман с музыкантом Владимиром Кузьминым. Однако она не знала, с кем у него уже были отношения на тот момент.

Как признался Кузьмин, у него была интрижка с певицей Аллой Пугачевой во время отношений с актрисой. Сотникова заявила, что точно не стала бы начинать с ним роман, если бы знала об этом, передает TVCenter.ru.

«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», — заявила актриса.

Королева российской эстрады собирается вернуться в Россию в ближайшее время. Певица обещала прилететь домой из-за начала учебного года у детей.

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