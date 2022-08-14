Актриса Сотникова рассказала, как отбила Кузьмина у Пугачевой

Актриса театра и кино Вера Сотникова закрутила страстный роман с музыкантом Владимиром Кузьминым. Однако она не знала, с кем у него уже были отношения на тот момент.
Как признался Кузьмин, у него была интрижка с певицей Аллой Пугачевой во время отношений с актрисой. Сотникова заявила, что точно не стала бы начинать с ним роман, если бы знала об этом, передает TVCenter.ru.
«Если бы я знала, что он с Пугачевой, то я бы ни-ни. Но я не знала, и у нас случился бурный роман», — заявила актриса.
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