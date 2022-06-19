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Актриса Семина отказалась от прибавки к пенсии и отправила ее «по известному адресу»

Актриса Семина отказалась от прибавки к пенсии и отправила ее «по известному адресу»
Anatoly Lomohov/Russian Look

Актриса Тамара Семина объяснила, почему отказалась от надбавки к пенсии в размере 30 тысяч рублей.

Звезда киноленты «Вечный зов» имеет право на подобную ежемесячную выплату от правительства Москвы, поскольку носит звание народной артистки РСФСР.

«Что это за прибавка в 30 тысяч рублей? Я что – побирушка, что ли? Я — единственный человек, который посылает эту прибавку по известному адресу», – высказалась Семина в комментарии для портала Prozvezd.

Отметим, что, согласно постановлению правительства столицы от 31 октября 2017 года, пенсионеры из числа заслуженных и народных артистов претендуют на ежемесячные выплаты в размере 30 тысяч рублей.

Ранее российская актриса Елена Проклова отметила, что лично ей «повезло» иметь возможность зарабатывать на пенсии, так как ее сумма слишком мала – знаменитость получает 18 тысяч рублей без надбавки от московского правительства за звание заслуженной артистки РСФСР.

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RusNewsToday24
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