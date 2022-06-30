Актриса Поплавская высказалась о пользе спецоперации на Украине

Известная актриса Яна Поплавская в интервью «Абзацу» рассказала о своем отношении к спецоперации на Украине, пишет CT News. По мнению артистки, СВО принесет только пользу.
«Но генеральная уборка – дело хорошее и нужное. Спецоперация поможет очистить страну от фашизма», — заявила Поплавская.
Актриса подчеркнула, что спецоперация — дело нужное. Она уверена, что ее результат будет эффективным.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, Россия по приказу президента Владимира Путина приступила к реализации специальной операции в связи со сложившимися обстоятельствами — руководство народных республик Донбасса попросило у РФ помощи в условиях эскалации конфликта со стороны ВСУ.