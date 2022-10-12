Актриса Поплавская посоветовала Галкину не возвращаться в Россию

«Его мосты сожжены! Рубикон он перешел. Его замок был на песке. И вообще, кому тема Галкина интересна? Забыли и пошли дальше. Столько прекрасных людей сейчас открылись, стойких духом и достойных. Давайте о них», — отметила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.