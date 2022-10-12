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Актриса Поплавская посоветовала Галкину не возвращаться в Россию

Актриса Поплавская посоветовала Галкину не возвращаться в Россию
Global Look Press | Komsomolskaya Pravda

Актриса Яна Поплавская прокомментировала возможное возвращение признанного иноагентом в РФ шоумена Максим Галкина на родину.

Слухи о возвращении артиста спровоцировало его опровержение продажи замка в деревне Грязь, в котором он жил со своей семьей. Однако Поплавская настоятельно посоветовала Галкину забыть о России и оставаться за границей.

«Его мосты сожжены! Рубикон он перешел. Его замок был на песке. И вообще, кому тема Галкина интересна? Забыли и пошли дальше. Столько прекрасных людей сейчас открылись, стойких духом и достойных. Давайте о них», — отметила актриса в беседе с Teleprogramma.pro.

Примечательно, что после всех оскорблений в сторону родной страны Галкин умудряется зарабатывать на русскоговорящих поклонниках за рубежом. С весны он находится в гастрольном туре.

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