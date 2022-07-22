Актриса Ольга Зарубина осудила эксгумацию Градского

Настоящая война развернулась за наследство знаменитого российского певца Александра Градского: претенденты на часть наследства намерены доказывать родство с исполнителем, но для этого тело умершего необходимо эксгумировать.
Российская актриса Ольга Зарубина заявила, что тело Градского нельзя тревожить: не успел артист покинуть этот мир, как началась дележка наследства. В то время как внебрачные дети Градского намеренны доказать свое родство с ним и право претендовать на наследство, проведя генетическую экспертизу.
«Я категорически против таких вещей, как эксгумация. Мне кажется, что этого не стоит делать — тревожить мертвецов. Эксгумация – самое последнее дело. Сейчас мир сошел с ума — все крутится вокруг бабла, вокруг денег. Мы все забыли о духовности, о человечности», — рассказала Зарубина в интервью порталу Prozvezd.