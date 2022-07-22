Актриса Ольга Зарубина осудила эксгумацию Градского

«Я категорически против таких вещей, как эксгумация. Мне кажется, что этого не стоит делать — тревожить мертвецов. Эксгумация – самое последнее дело. Сейчас мир сошел с ума — все крутится вокруг бабла, вокруг денег. Мы все забыли о духовности, о человечности», — рассказала Зарубина в интервью порталу Prozvezd.