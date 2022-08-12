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Актриса Оксана Сташенко объяснила, из-за чего Садальский накинулся на нее

Актриса Оксана Сташенко объяснила, из-за чего Садальский накинулся на нее
Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда сериала «Земский доктор» актриса Оксана Сташенко прокомментировала высказывание Стаса Садальского.

Артист обвинил Сташенко в «лжепатриотизме». По его словам, она была неискренна, когда говорила, что никогда не покинет Россию из-за большой любви к родине. Актриса же утверждает, что даже не знакома с Садальским. Подобные высказывания, по ее мнению, артист-блогер делает от избытка свободного времени.

«Спектаклей у него мало, в кино его не снимают. Вот он и посвящает все время диваноаналитике. Я играю в спектаклях. В Кирове сейчас. Потом поеду в Волгоград, на Дальний Восток. Желаю ему здоровья, добра, и оставаться со своим мнением», — отметила Оксана Сташенко в беседе с Teleprogramma.pro.

В своем посте Садальский добавлял, что его раздражают люди, имитирующие патриотизм. В пример он привел актрису Сташенко.

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