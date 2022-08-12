Актриса Оксана Сташенко объяснила, из-за чего Садальский накинулся на нее

«Спектаклей у него мало, в кино его не снимают. Вот он и посвящает все время диваноаналитике. Я играю в спектаклях. В Кирове сейчас. Потом поеду в Волгоград, на Дальний Восток. Желаю ему здоровья, добра, и оставаться со своим мнением», — отметила Оксана Сташенко в беседе с Teleprogramma.pro.