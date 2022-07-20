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Актриса Оксана Фандера высказалась о главной «трагедии нашего времени»

Актриса Оксана Фандера высказалась о главной «трагедии нашего времени»
Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press

Известная актриса Оксана Фандера опубликовала новый пост в социальных сетях, где высказалась о «трагедии нашего времени», сообщает CT News.

«Трагедия нашего времени заключается в следующем: никто не знает, что он ничего не знает, причем, чем меньше человек знает, тем больше он убежден в своем всезнании», —- написала актриса, добавив, что пусть в голове будут цветы, а не убеждения.

Фандера родилась в Одессе. Спустя несколько лет семья артистки перебралась в Россию. Будущая звезда получала актерское образование в Москве.

Актриса вышла замуж за сына именитого артиста Олега Янковского. У Оксаны и Филиппа подрастают двое детей. Супруги даже стали бабушкой и дедушкой — сын подарил им внука.

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RusNewsToday24
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