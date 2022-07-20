Актриса Оксана Фандера высказалась о главной «трагедии нашего времени»

Известная актриса Оксана Фандера опубликовала новый пост в социальных сетях, где высказалась о «трагедии нашего времени», сообщает CT News.
«Трагедия нашего времени заключается в следующем: никто не знает, что он ничего не знает, причем, чем меньше человек знает, тем больше он убежден в своем всезнании», —- написала актриса, добавив, что пусть в голове будут цветы, а не убеждения.
Фандера родилась в Одессе. Спустя несколько лет семья артистки перебралась в Россию. Будущая звезда получала актерское образование в Москве.
Актриса вышла замуж за сына именитого артиста Олега Янковского. У Оксаны и Филиппа подрастают двое детей. Супруги даже стали бабушкой и дедушкой — сын подарил им внука.