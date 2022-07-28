Актриса Нино Нинидзе раскрыла правду ее отношений с Виторганом

«Я привыкла, что мое имя приклеивают еще к чьим-то именам, это не было для меня какой-то болезненной историей. Так жизнь сложилась, это нормально. Моя задача — тихо спокойно продолжать делать то, что я делаю. Для меня сейчас сама формулировка «личная жизнь» и лишь бы милый рядом — это не самоцель. Я наконец-то нашла свой путь, по которому иду вместе со своими близкими людьми и стараюсь быть счастливой, насколько это возможно», — объяснила актриса.