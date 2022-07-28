Актриса Нинидзе раскрыла детали болезненного развода с режиссером Плетневым

Нынешняя возлюбленная Максима Виторгана актриса Нино Нинидзе немного рассказывает о личной жизни. Однако недавно артистка раскрыла детали болезненного для нее развода с экс-супругом режиссером Кириллом Плетневым, передает «ОК!».
Брак Нинизде и Плетнева продлился всего год. Причем, пара заключила брак только после рождения сына. Актриса уточнила, что сама тема развода с бывшим возлюбленным является для нее неприятной, так как происходила у всех на глазах.
«Мы в первую очередь — мама и папа для сына. Все как у всех», — подчеркнула Нинидзе.
Ранее «Народные Новости» сообщали, что актриса Нино Нинидзе рассказала правду о ее отношениях с Виторганом.