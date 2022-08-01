Актриса Немоляева рассказала, почему Рязанов отказался снимать ее в «Иронии судьбы»

«Я давно не снималась. И безумно хотела попасть на эту роль. А когда ты очень хочешь, это плохо, ты впадаешь в зависимость от… самого себя. А еще я считаю, что меня Андрей Мягков погубил. Он был слишком безукоризненным, был импровизатором фантастическим», — рассказала Немоляева в беседе с «Вечерней Москвой».