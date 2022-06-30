Актриса Наталья Фатеева не может покинуть Россию из-за болезни ног

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева призналась, что не может покинуть Россию по состоянию здоровья. Актриса пожаловалась на проблемы с ногами.
Фатеева получила всероссийскую популярность благодаря фильму «Три плюс два». Однако артистка родилась и воспитывалась на Украине.
Актриса сообщила, что в данный момент тяжело болеет и не хочет прибегать к помощи родственников. По ее словам, она давно бы покинула Россию, если бы не недуг.
«Не хочу видеть детей и внуков. У каждого из них своя жизнь. Одна я не скучаю. Сижу в интернете и ложусь поздно спать. Меня ничего не держит в России. Давно отсюда уехала бы», — цитирует ее портал PROZVEZD.
Примечательно, что за последние месяцы многие представители шоу-бизнеса покинули Россию. Это произошло на фоне специальной операции на Украине в защиту мирного населения Донбасса.