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Актриса Наталья Фатеева не может покинуть Россию из-за болезни ног

Актриса Наталья Фатеева не может покинуть Россию из-за болезни ног
globallookpress/Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева призналась, что не может покинуть Россию по состоянию здоровья. Актриса пожаловалась на проблемы с ногами. 

Фатеева получила всероссийскую популярность благодаря фильму «Три плюс два». Однако артистка родилась и воспитывалась на Украине. 

Актриса сообщила, что в данный момент тяжело болеет и не хочет прибегать к помощи родственников. По ее словам, она давно бы покинула Россию, если бы не недуг. 

«Не хочу видеть детей и внуков. У каждого из них своя жизнь. Одна я не скучаю. Сижу в интернете и ложусь поздно спать. Меня ничего не держит в России. Давно отсюда уехала бы», — цитирует ее портал PROZVEZD

Примечательно, что за последние месяцы многие представители шоу-бизнеса покинули Россию. Это произошло на фоне специальной операции на Украине в защиту мирного населения Донбасса.

актриса Украина фатеева
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