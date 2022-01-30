Актриса Мария Шукшина почтила память Леонида Куравлева

Российская актриса Мария Шукшина отреагировала на трагическую новость о смерти артиста Леонида Куравлева. Она призналась, что звезда фильма «Афоня» являлся любимым актером ее отца.

Мария Шукшина разместила в Instagram-аккаунте пост, в котором почтила память Леонида Куравлева. 85-летний актер скончался 30 января в результате остановки сердца.

«Ушел из жизни любимый актер моего папы Леонид Куравлев… Царствие небесное вам, Леонид Вячеславович, дядя Леня», — написала она.

В начале 2022 года Леонид Куравлев был доставлен в больницу. Медики обнаружили у звездного пациента воспаление легких. Позже актера перевели в хоспис. Сообщается, что артист скончался в результате остановки сердца, не приходя в сознание.





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