Актриса Мария Шукшина обратилась к российской элите с призывом «повернуться к людям лицом»

Российская актриса Мария Шукшина призвала российскую элиту быть ближе к народу. Такое заявление знаменитость сделала в ходе своего выступления в международной организации «Императорское Православное Палестинское Общество» (ИППО).
Недавно Мария Шукшина получила награду от ИППО «Защитник русского мира имени А. В. Захарченко». В ходе своего выступления после награждения заслуженная артистка России отметила, что сейчас настал важный момент для страны, когда нужно менять сложившуюся систему взаимоотношений. Шукшина заявила, что только тогда, когда политические деятели и великие мира сего будут действовать вместе с народом, станет возможным сохранение Русского мира. Актриса добавила, что элитам давно пора спуститься к людям и повернуться к ним лицом, «а к Западу – задом», тогда получится их услышать.
Шукшина также напомнила, что ее отец Василий Шукшин всегда мечтал, чтобы между народом и властью существовал диалог.
Ранее Иван Охлобыстин заявил, что долг русского человека стоять на страже у земной оси, не позволяя склонить мир на чью-нибудь сторону. Это долг русского солдата, это смысл жизни русского солдата. Русский солдат не сражается за кого-то конкретно, он сражается за всех против всех.