Актриса Мария Шукшина обратилась к российской элите с призывом «повернуться к людям лицом»

Недавно Мария Шукшина получила награду от ИППО «Защитник русского мира имени А. В. Захарченко». В ходе своего выступления после награждения заслуженная артистка России отметила, что сейчас настал важный момент для страны, когда нужно менять сложившуюся систему взаимоотношений. Шукшина заявила, что только тогда, когда политические деятели и великие мира сего будут действовать вместе с народом, станет возможным сохранение Русского мира. Актриса добавила, что элитам давно пора спуститься к людям и повернуться к ним лицом, «а к Западу – задом», тогда получится их услышать.