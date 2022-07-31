Актриса Мария Миронова показала подросшего сына от молодого избранника

Известная актриса Мария Миронов долгие годы скрывала отца своего сына Федора, которого родила в 46 лет, сообщает Teleprogramma.pro.
Недавно актриса поделилась с поклонниками снимком уже подросшего ребенка. Многие фанаты отметили сходства мальчика с артистом Андреем Сорокой.
В театральных кругах давно ходят слухи о том, что Мария Миронова вышла замуж за своего коллегу Андрея Сороку. Сама артистка никак не подтверждала эту информация.
По ее словам, отцом мальчика является бизнесмен, который работает в российско-японской компании. Артистка даже признавалась, что ее избранник моложе, чем она.
Поклонники Мироновой отметили, что ее сын растет копией Андрея Сороки. Некоторые фанаты предположили, что это может быть просто совпадение.