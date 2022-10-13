Актриса Мария Голубкина вышла в свет с обручальным кольцом

Российская актриса театра и кино Мария Голубкина, экс-супруга шоумена Николая Фоменко, появилась на премьерном показе фильма «Корсаж» с обручальным кольцом на пальце.
Мероприятие прошло в столичном киноцентре «Октябрь». Присутствовавшие на показе и журналисты не оставили без внимания необычное украшение Голубкиной на безымянном пальце, пишет kp.ru.
Напомним, Голубкина развелась с Фоменко еще в 2008 году. Теперь ее заподозрили в новых отношениях, однако сама артистка свой статус пока никак не комментирует. Примечательно, что кольцо актриса продемонстрировала еще в августе, когда выложила селфи в купальнике в социальные сети.