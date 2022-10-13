Актриса Мария Голубкина вышла в свет с обручальным кольцом

Напомним, Голубкина развелась с Фоменко еще в 2008 году. Теперь ее заподозрили в новых отношениях, однако сама артистка свой статус пока никак не комментирует. Примечательно, что кольцо актриса продемонстрировала еще в августе, когда выложила селфи в купальнике в социальные сети.