Вдова режиссера Олега Табакова, актриса Марина Зудина впервые рассказала о внучке. Она не стала скрывать, что восхищается ребенком.
Сын артистки Павел Табаков на протяжении долгого времени не афишировал свою личную жизнь. Фанаты только недавно узнали, что актера есть дочь Мия от коллеги Софии Синицыной.
Когда существование ребенка перестало быть секретом, Зудина стала охотно рассказывать о малышке. Так, недавно она сообщила, что девочка уже пытается произносить слова.
«Она пока не говорит, но очень хочет. Ей уже мешает то, что она не говорит. Она прекрасный солнечный ребенок, который должен был появиться именно в это время, она — солнечный аккумулятор», — поделилась вдова в беседе со StarHit.
Табаков и Синицына встречались несколько лет. Однако рождение ребенка не спасло их союз, пара рассталась.