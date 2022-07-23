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Актриса Людмила Крылова спустя годы раскрыла подробности расставания с Олегом Табаковым

Актриса Людмила Крылова спустя годы раскрыла подробности расставания с Олегом Табаковым
globallookpress/Ekaterina Tsvetkova

Актриса Людмила Крылова рассказала, что сама приняла решение расстаться с Олегом Табаковым, так как не приемлет предательства и устала от вранья бывшего супруга. 

Людмила Крылова отметила, что если бы она поступила иначе, ее соперница, Марина Зудина, “так и ходила бы в любовницах”. 

“Я не люблю предательства. Оно не подразумевает даже измену, нет. Предательство — гораздо глубже. Я расстаюсь сразу с предателями, будь это подруги, мужья или еще кто-то”, – сказала Крылова.

Напомним, актер Олег Табаков был женат на актрисе Людмиле Крыловой, однако брак распался из-за его романа с актрисой Мариной Зудиной. 

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RusNewsToday24
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