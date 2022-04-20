Актриса Любовь Толкалина покинула Россию

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Актриса театра и кино Любовь Толкалина сообщила об отъезде из России. Знаменитость поделилась в социальных сетях снимком, на котором она запечатлена одетая в теплую куртку и с вещами в лифте многоквартирного дома.
Артистка рассказала, что собралась покорять горы. Толкалина давно питает теплые чувства к Непалу, поэтому решила отправиться именно туда — на Эверест. В связи с этим у знаменитости запланирован длительный перелет: Москва – Дубай – Катманду – Лукла (Непал).
«Не поминайте лихом. Если будет связь, буду делиться моим первым восхождением в Непале», – сообщила актриса поклонникам в Telegram.
Ранее Толкалина показывала пользователям Сети, как примеряет внушительных размеров спальный мешок. Звезда завернулась в него и сфотографировалась в таком виде. При этом актриса явно не могла скрыть радости от предстоящего путешествия, которую выдавала ее широкая улыбка.
Немногие российские звезды нынешний весной решили отправиться в горы. Целый ряд знаменитостей избрал Израиль и Дубай в качестве направлений для проведения своих «отпусков».