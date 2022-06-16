Актриса Лиза Янковская призналась, что терпела унижения из-за известной фамилии

Внучка народного артиста СССР Олега Янковского актриса Лиза Янковская призналась, что в детстве пережила травлю от сверстников. Окружающие не хотели с ней общаться из-за известной фамилии.
Актриса вспомнила, что люди часто неадекватно реагировали, когда узнавали про ее известного дедушку. По словам Янковской, ей нередко приходилось доказывать собственную правоту при помощи кулаков.
«Я дралась, моих родителей вызывали в школу. Я девочка с известной фамилией, и все почему‑то в связи с этим ко мне плохо относились. Первый друг у меня появился в 12 лет», — вспомнила артистка в беседе с «Афишей Daily».
После окончания школы и поступления в Школу-студию МХАТ отношение окружающих к девушке не изменилось. Из-за этого Янковской пришлось перевестись в ГИТИС.