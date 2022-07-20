Актриса Лия Ахеджакова сообщила о планах уехать в Израиль

Звезда «Служебного романа» Лия Ахеджакова сообщила о своем отъезде из России, передает Telegram-канал «Абзац».
По информации источника, осенью актриса планирует улететь в Израиль на гастроли со спектаклем «Мой внук Вениамин», в котором является исполнительницей главной роли.
«На гастроли со спектаклем поедем в октябре. А что, в этой новости есть что-то опасное или компрометирующее? Но, может, меня театр еще не отпустит, в это время будут спектакли, я еще не знаю», — рассказала Ахеджакова.
Артистка уточнила, что в рамках данных гастролей она вместе с участниками спектакля планируют посетить Тель-Авив, Ашдод, Хайфу и Кармиэль.
Отметим, ранее ряде СМИ появилась информация о снятии спектаклей с участием артистки в «Современнике». Однако в пресс-службе театра опровергли данную информацию.