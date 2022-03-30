Актриса Юлия Меньшова ответила на слова журналиста Отара Кушанашвили о ее отъезде из России

Звезда сериала «Между нами, девочками» в числе других российских знаменитостей подверглась критике из-за подозрения в эмиграции из страны. Масла в котел слухов в своем авторском шоу «Каково?» подлил Кушанашвили. Он намекнул, что актриса «уже далеко». Она же поспешила развеять появившиеся на этой почве слухи.