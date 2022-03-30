Актриса Юлия Меньшова ответила на слова журналиста Отара Кушанашвили о ее отъезде из России

Агентство «Москва» / Александр Авилов Новости
На чтение 1 мин. Опубликовано Обновлено

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Агентство «Москва» / Александр Авилов

Известная российская актриса театра и кино Юлия Меньшова по-прежнему находится в Москве. Слухи о ее эмиграции, источником которых выступил шоумен и журналист Отар Кушанашвили, оказались далекими от реальности.

Звезда сериала «Между нами, девочками» в числе других российских знаменитостей подверглась критике из-за подозрения в эмиграции из страны. Масла в котел слухов в своем авторском шоу «Каково?» подлил Кушанашвили. Он намекнул, что актриса «уже далеко». Она же поспешила развеять появившиеся на этой почве слухи.

«Я вообще не комментирую такие высказывания. Но хочу сказать, что я в Москве. Всего доброго», — приводит слова Меньшовой Teleprogramma.pro.

«Звездная эмиграция» по своим срокам совпала с началом проведения спецоперации ВС РФ по демилитаризации и денацификации Украины.

Как ранее неоднократно подчеркивали в Минобороны России, удары в ходе ее проведения наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры этой страны, мирному населению ничего не угрожает.

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